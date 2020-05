Bolsonaro mostra conversa com Moro para tentar se defender

Jair Bolsonaro sacou seu celular para tentar se defender das afirmações feitas por Sérgio Moro. Em especial, do trecho que já havia sido revelada pela TV Globo de que, o inquérito contra deputados bolsonaristas seria “mais um motivo” para a troca do comando da Polícia Federal. O presidente mostrou um trecho da mesma conversa com Moro, na qual o então ministro da Justiça afirma que a informação seria “fofoca”.

“Isso é fofoca. Tem uma Dpf (Delegado da Polícia Federal) atuando por requisição no inquérito da fake news e que foi requisitado pelo ministro Alexandre de Moraes”, diz Moro na mensagem mostrada por Bolsonaro. Para o presidente da República, este trecho mostraria que não estava tentando proteger aliados, já que a informação seria “fofoca”, nas palavras de seu ex-ministro. Sobre outros trechos do depoimento de Moro, incluindo as interferências para troca de comando da Superintendência da PF no Rio, Bolsonaro afirmou que irá “ler” com calma e se defender mais tarde.