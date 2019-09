Bolsonaro quer ‘voltar ao batente’, mas Mourão fica na Presidência até quinta

Equipe BR Político

A equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star emitiu um boletim informando que o quadro do chefe do Executivo é estável. Segundo o boletim, a recuperação do presidente é boa, sem sinais de dor nem de febre. O documento também informa que Bolsonaro deve iniciar a fisioterapia motora nesta segunda-feira, 9. Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, a viagem do presidente à Nova York para a Assembleia Geral da ONU está mantida.

“Ele tem demonstrado bom humor, ontem viu o jogo do Botafogo”, disse Rêgo Barros, segundo o Broadcast Político. Mais cedo, pelo Twitter, Bolsonaro disse que pretende voltar ao trabalho na terça-feira, 10. Entretanto, isso não muda o fato de que quem ocupa a Presidência até quinta-feira é o presidente em exercício, Hamilton Mourão. “O presidente (Bolsonaro) se mostra disposto a realizar os trabalhos de condução da Presidência, ainda que tenhamos o vice-presidente Hamilton Mourão o substituindo”, disse o porta-voz.

O boletim também informa que, por ordens médicas, as visitas ao chefe de Estado estão restritas. A previsão é de que hoje ele receba a visita de Mourão. Esta é a quarta cirurgia enfrentada por Bolsonaro como consequência do atentado que sofreu durante a campanha presidencial de 2018.