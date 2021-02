Bolsonaro não cita ‘pauta de costumes’ em discurso no Congresso

Apesar de ter pedido para os novos presidentes do Legislativo uma longa lista de projetos “de costumes”, Jair Bolsonaro ignorou temas como flexibilização das armas de fogo e homeschooling em sua fala ao Congresso. O presidente, que discursou no plenário da Câmara na cerimônia de abertura dos trabalhos, focou nas pautas econômicas ao listar os projetos que gostaria de ver aprovados. Dentre os citados, estão as reformas administrativa e tributária, a PEC do Pacto Federativo, o marco legal das Startups, a modernização do setor elétrico e a autonomia do Banco Central.