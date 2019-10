Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro não se deu por vencido após o Delegado Waldir (PSL-GO) vencer a batalha contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na qual se manteve como líder do partido na Câmara. Segundo o Estadão, o Palácio do Planalto prepara uma nova lista a ser apresentada à Câmara com assinaturas de parlamentares para destituir Waldir do cargo.