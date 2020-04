Bolsonaro: ‘Não está difícil saber o que nos espera’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar na manhã deste domingo, 19, as medidas de isolamento social adotadas atualmente no Brasil. O atual ocupante do Palácio do Planalto utilizou a manchete do Estadão deste domingo, que informa que 91 milhões de pessoas deixaram de pagar alguma conta em abril, para pedir o fim da quarentena. “A continuar com o ‘fecha geral’ não está difícil de saber o que nos espera”, afirmou. No sábado, foram registradas 211 novas mortes e 2.900 novos infectados pelo coronavírus no Brasil.

– Essa mesma imprensa diz que todos devem FICAR EM CASA. – A continuar com o FECHA GERAL não está difícil de saber o que nos espera. pic.twitter.com/Y5xJnGrslg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 19, 2020