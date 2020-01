Bolsonaro não gosta de pergunta sobre ‘falta de irregularidades’ no BNDES

Gustavo Zucchi

Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro decidiu encerrar uma entrevista ao ser confrontado com uma pergunta incômoda. Se nas outras ocasiões o atual ocupante do Palácio do Planalto deixou coletivas por perguntas sobre problemas com seus filhos ou do governo, agora a “falta de irregularidades” é que irritou Bolsonaro. No caso, o relatório de oito páginas sobre a “caixa-preta” do BNDES, que custou R$ 48 milhões aos cofres públicos para investigar operações relacionadas ao grupo J&F, que controla a JBS, e que não achou nenhuma irregularidade. Ao ser perguntando sobre a conclusão da investigação, Bolsonaro simplesmente encerrou a conversa com os jornalistas.