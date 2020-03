Bolsonaro: ‘Não houve negociação em cima dos R$ 30 bi’

Gustavo Zucchi

Com parte dos senadores reclamando do acordo feito entre governo e Congresso pela manutenção dos vetos presidenciais, Jair Bolsonaro foi ao Twitter tentar explicar. Ele negou que tenha topado abrir mão de parte dos R$ 30 bilhões que estavam na mão do relator do Orçamento, Domingos Neto (PSD-CE). “Não houve qualquer negociação em cima dos R$ 30 bilhões”, disse o presidente. “Com a manutenção dos vetos está garantida a autonomia orçamentária do Poder Executivo. O PL encaminhado hoje preserva a programação original formulada pelo governo”, escreveu.

Segundo o Broadcast Político, a peça enviada pelo Planalto garante ao relator o controle do destino de R$ 15 bilhões, com a possibilidade de escolher destinatários e ordem dos beneficiários. Os projetos também retiram R$ 9,6 bilhões da rubrica do relator e devolvem para os ministérios gastarem em seus próprios programas. O resto dos R$ 30 bilhões já foram transferidos como emendas.