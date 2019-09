Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro não irá para Colômbia na próxima sexta-feira, 6, quando os países que possuem a Amazônia em seus territórios irão discutir medidas para prevenir os desmatamentos e as queimadas.

Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, Bolsonaro terá de ficar de molho em casa por orientação médica. O presidente irá passar no próximo domingo por uma nova cirurgia por causa da facada que recebeu durante a campanha do ano passado e terá que começar a preparação já na sexta-feira.