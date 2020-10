Bolsonaro não sabe o que é o Pix

O presidente Jair Bolsonaro está alheio ao que ocorre no quintal do Banco Central. Nesta manhã de segunda, 5, ele não soube comentar sobre a criação do Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pela instituição, ao ser parabenizado pela iniciativa. A resposta do chefe do Planalto foi sobre outro assunto: “Temos uma do Tarcísio que vai desburocratizar tudo sobre aviação civil, carteira de habilitação para piloto”, disse. Após nova intervenção do interlocutor, Bolsonaro enfim admitiu que está por fora do babado. “Não tomei conhecimento, vou conversar essa semana com o Roberto Campos (presidente do Banco Central)”.

O Pix é um meio de pagamento, assim como são os boletos, a TED, o DOC, as transferências entre contas e os cartões de pagamento (de débito ou de crédito). A diferença é que o novo sistema permite que a operação seja feita em qualquer horário e com mais rapidez.