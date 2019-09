Bolsonaro não se opôs a lei que vetou

Vera Magalhães

A polêmica do dia nas redes sociais é a derrubada do veto de Jair Bolsonaro ao parágrafo 3° da lei 13.834/2019, que instaura pena maior para quem propagar fake news. Ao todo, 326 deputados e 48 senadores votaram pela derrubada do veto. Mas a grande gritaria veio pelo fato de o autor do destaque pela derrubada do veto ser o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), expoente do MBL. Kataguiri passou a ser atacado pela rede bolsonarista — com os filhos do presidente, Eduardo e Carlos, à frente.

Acontece que a lei vetada por Bolsonaro foi aprovada em 2014, quando o próprio presidente era deputado. Ele estava em plenário no momento da votação, e não se opôs a ela, como mostram documentos de Câmara.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.