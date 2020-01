Bolsonaro: ‘Não sei como pessoas de bem ficam felizes com cargo no Executivo’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã deste sábado, 18, que não entende “como pessoas de bem podem ficar felizes com um cargo no Executivo. A declaração foi feita durante evento do partido que Bolsonaro tenta criar, o Aliança pelo Brasil, no Distrito Federal. Essa não é a primeira vez que ele reclama do peso do cargo.

“A coisa é pesada. Eu não sei como pessoas de bem possam ficar felizes com um cargo no Executivo. Nós, realmente, só ficamos satisfeitos a partir do momento em que entenda que essa é uma missão de Deus”, disse o presidente.

Em outro trecho, Bolsonaro afirmou que a Presidência é um “casamento” que pode durar mais do que oito anos. “Os números estão aí. Logicamente vêm com uma parcela de sacrifício. Não é uma noite, é um casamento de quatro ou de oito anos. Ou quem sabe por mais tempo, lá na frente. Que é um casamento em que os frutos serão o bem estar desse povo”, disse.