Gustavo Zucchi

Sem explicar a razão, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que pode não ir para Davos participar do Fórum Econômico Mundial. Segundo Bolsonaro, o “mundo tem seus problemas de segurança”, se referindo ao recente acirrar das relações entre EUA e Irã. No ano passado, Davos foi o primeiro grande evento público de Bolsonaro como presidente do Brasil. Na ocasião, fez um “discurso relâmpago”, recheando seis minutos com generalidades e que causou uma reação “morna” dos presentes.