Bolsonaro: ‘Não vote em parlamentar que usa o fundão’

Equipe BR Político

Assim como afirmou na live de quinta, 9, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer campanha contra o fundo eleitoral como forma de compensar eventual prejuízo político entre seu eleitorado com o voto que indicou dar a favor da fonte que financia parte das campanhas políticas. “Eu tenho um momento difícil lá frente que são os R $ 2 bilhões do fundão. Eu lanço a campanha aqui: não vote em parlamentar que usa o fundão “, disse o presidente durante inauguração do novo Pronto-Socorro da Santa Casa de Santos, no litoral paulista, nesta sexta, 10, informa o Estadão.

Segundo ele, “o parlamentar que já tem mandato, o prefeito, ele tem o momento para se fazer presente junto à população de modo que não precise de dinheiro para a sua reeleição ou até eleição”. Bolsonaro estava acompanhado do presidente da Fiesp, Paulo Skaf.