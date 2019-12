Vera Magalhães

O presidente Jair Bolsonaro foi levado nesta noite para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois de sofrer uma queda no banheiro no Palácio da Alvorada e bater a cabeça.

O Palácio do Planalto ainda não divulgou informações oficiais a respeito do acidente. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, ele estava se submetendo a exames na noite desta segunda-feira, mas estaria consciente e bem.