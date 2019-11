Bolsonaro no Partido Militar Brasileiro?

Equipe BR Político

No meio da brigalhada que rachou o PSL, Jair Bolsonaro tem estudado opções caso queira realmente deixar a legenda. Agora, uma nova sigla entrou no seu radar: o Partido Militar Brasileiro (PMB). Segundo informa o repórter Renato Onofre, do Estadão, Bolsonaro já teria enviado emissários para saber se existe possibilidade de entrar na legenda, caso se confirme seu divórcio com o PSL.

O novo partido está em fase final de criação e seu principal articulador é o deputado Capitão Augusto (PL-SP), coordenador da bancada da bala.