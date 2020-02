Bolsonaro nomeia almirante para Secretaria de Assuntos Estratégicos

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o almirante Flávio Augusto Viana Rocha ao cargo de secretário especial de Assuntos Estratégicos (SAE). Ele assume no lugar de Bruno de Souza. A mudança consta no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 14. A exoneração foi feita a pedida de Bruno, diz a portaria.

Rocha será o sexto militar a despachar com Bolsonaro direto do Palácio do Planalto. Na prática, ele coordenará ações estratégicas de governo. Com o almirante no comando, a SAE ganhou um novo status: deixou de ser apenas um departamento interno da Secretaria-Geral da Presidência e passou a ser uma pasta diretamente ligada ao presidente.

Recentemente, Bolsonaro disse que Rocha será mais “um colega para ajudar” no gabinete, que o almirante fala seis idiomas e trabalhou por quatro anos como assessor parlamentar da Marinha no Congresso. Foi nessa época que eles se conheceram. “É sempre bom ter pessoas qualificadas, com o coração verde e amarelo para estar do nosso lado.”