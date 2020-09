Bolsonaro nomeia André Brandão na presidência do Banco do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro assinou o ato de nomeação de André Brandão como presidente do Banco do Brasil nesta terça-feira, 22. Logo depois da reunião, a nomeação do executivo foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Brandão substituirá Rubem Novaes, que oficializou sua renúncia na segunda. O presidente se reuniu na manhã de hoje com Novaes, o novo presidente do banco e o ministro da Economia, Paulo Guedes, no Palácio do Planalto, para uma “posse simbólica”.

Nas últimas semanas, Brandão já participava do processo de transição no Banco do Brasil, de forma virtual e na semana passada se encontrou pessoalmente com os vice-presidentes do BB. O executivo se mudava de volta ao Brasil depois de uma temporada nos Estados Unidos.