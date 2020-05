Bolsonaro nomeia indicado do PL para diretoria de fundo bilionário

Em mais movimento pró-Centrão, o presidente Jair Bolsonaro nomeou um indicado do PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão, para o cargo de diretor de Ações Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A indicação de Garigham Amarante Pinto, assessor do partido na Câmara, foi publicada nesta segunda-feira, 18, no Diário Oficial da União.

O FNDE é uma das autarquias do Ministério da Educação e responde pela execução de uma série de programas, como o Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) e o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). O FNDE é um dos espaços mais cobiçados do governo por causa do orçamento, que neste ano é de R$ 29,4 bilhões.