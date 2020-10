Bolsonaro nomeia Nestor Forster e outros 29 embaixadores

O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quarta-feira, 7, o diplomata Nestor Forster para a Embaixada do Brasil em Washington, nos EUA. Além dele, outros 29 embaixadores do País no exterior foram oficializados. Os atos de nomeação estão publicados no Diário Oficial da União de hoje.

Forster foi indicado por Bolsonaro em novembro do ano passado, após o Planalto desistir de emplacar para o cargo o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República. No entanto, o Senado somente aprovou o nome de Forster para o posto no dia 22 de setembro, quando foi feito um esforço concentrado na Casa para aprovação de diversas indicações pendentes para embaixadas brasileiras.