Bolsonaro: ‘Normalidade em 6 ou 7 meses’

Gustavo Zucchi

Durante sua transmissão nas redes sociais semanal, o presidente Jair Bolsonaro fez uma previsão sobre a volta do País à normalidade após a pandemia de coronavírus. Segundo Bolsonaro, o “pico” da doença deve cair daqui a “3 ou 4 meses” e a rotina poderá ser retomada em sua totalidade em “6 ou 7 meses”. “A gente espera, acha que em três, quatro meses essa crise, esse pico do vírus, ele diminuirá. E a partir de uns seis, sete meses, mais ou menos, os países, o Brasil no caso, entram na normalidade aqui”, disse Bolsonaro. Caso essa previsão se concretize, a situação estará pacificada apenas em outubro, quando está previsto para acontecer as eleições municipais.