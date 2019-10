Bolsonaro: ‘Nunca o Brasil deu tantos passos em direção ao liberalismo’

Equipe BR Político

Em viagem ao Oriente Médio, Jair Bolsonaro foi ao Twitter defender os “passos rumo ao liberalismo” de seu governo. Segundo o presidente “nunca antes” na história da Economia brasileira tantas medidas em direção à liberdade econômica foram dadas. Tudo, na visão do atual ocupante do Palácio do Planalto, graças a “independência” na hora de escolher os membros do time de governo. “Qualquer outro teria menos independência e disposição para levar adiante uma proposta de mais liberdade econômica para o Brasil. Nós tivemos e estamos avançando”, escreveu Bolsonaro. Pelo horário das postagens, seria por volta das 4 horas da manhã no Emirados Árabes Unidos, onde o presidente passa o fim de semana.