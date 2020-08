Bolsonaro oficializa Ricardo Barros na liderança: ‘Muito feliz’

O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira, 18, a indicação do deputado Ricardo Barros (PP-PR) para exercer a função de líder do governo na Câmara dos Deputados, em substituição ao Deputado Vitor Hugo (PSL-GO). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Pelas redes sociais, Bolsonaro disse estar “muito grato e muito feliz” com a nomeação. Segundo o presidente, a indicação potencializará as chances de aprovação de projetos de interesse do Palácio do Planalto no Poder Legislativo.

“Fui por mais de dez anos integrante do PP do Ricardo Barros. Temos um bom relacionamento lá de trás”, disse o presidente em vídeo publicado pelo novo líder nas redes sociais. “Eu o convidei, ele aceitou prontamente essa honrosa missão de liderar o governo dentro da Câmara dos Deputados. Para nós, isso é muito bom. Nós potencializaremos a aprovação de projetos na Câmara, o que interessa para todos nós. Ele já vinha fazendo esse trabalho mesmo sem ser o líder do governo”, afirmou Bolsonaro. ‬