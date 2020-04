Bolsonaro ouve mais as redes sociais que o Congresso, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de manter o ministro Luiz Henrique Mandetta no governo não foi política, mas guiada pela militância pró-governo nas redes sociais. “Bolsonaro não vai demitir um ministro popular como ele. A decisão de manter Mandetta não foi política, Bolsonaro ouve mais as redes sociais do que o Congresso”, disse o parlamentar em live nesta manhã de terça, 7, da Necton Investimentos. Maia apostou na semana passada que o presidente não teria coragem de demitir o titular da Saúde em meio à pandemia. Para ele, Bolsonaro é “inteligente”, sabe da confiança adquirida por Mandetta na sociedade. Pesquisas recentes do Datafolha mostram que a popularidade do ministro é maior que a do presidente.