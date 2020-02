Bolsonaro para Alcolumbre: ‘Precisamos fortalecer nosso relacionamento’

Marcelo de Moraes

Durante a solenidade de posse dos novos ministros, Jair Bolsonaro disse ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que era preciso “fortalecer nosso relacionamento”. E cobrou a reciprocidade do Congresso. “Assim como vocês para conosco”.

A declaração surge num momento em que governo e Congresso têm dado seguidas trombadas um no outro. Na discussão das reformas, deputados e senadores sobram uma proposta vinda do Executivo que nunca aparece, atrapalhando o andamento desses temas. Na questão sobre a votação dos vetos presidenciais aos pontos do Orçamento impositivo também ainda há impasse. Esses são apenas dois exemplos mais recentes, mas confusões têm sido seguidas.