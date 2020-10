Bolsonaro: ‘Para o meu governo não tem mais Lava Jato’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar na Lava Jato e reclamou da repercussão de seu pronunciamento de ontem. “É impressionante a hipocrisia de muita gente e grande parte da imprensa. Para o meu governo não tem mais Lava Jato. Não tem uma notícia de corrupção. Então para nós a Lava Jato não tem mais finalidade”, afirmou na live semanal nesta quinta-feira, 8. “Agora, para alguns demais órgãos do Brasil, Estados, municípios, vai continuar funcionando normalmente.”

Bolsonaro mencionou também a operação profetizada por sua aliada na Câmara, deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e apelidada pelos bolsonaristas de “Covidão”, que investiga desvios por gestões estaduais durante a pandemia. “O Covidão nem começou ainda, tem Estados que o governador já recebeu três visitas da Polícia Federal.”

“O pessoal fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí ou está desinformado ou está de má fé ou está com dor de cotovelo”, afirmou. “Um ano e dez meses sem corrupção no nosso governo”.

Na quarta, um dia depois de o presidente ter sido elogiado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) por por “desmontar o estado policialesco” do Brasil, Bolsonaro afirmou: “É uma satisfação que eu tenho, dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação.” Na manhã desta quinta, o presidente fez críticas indiretas também ao ex-ministro Sérgio Moro.