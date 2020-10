Bolsonaro parabeniza STF por liberar a venda de refinarias da Petrobrás

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Supremo Tribunal Federal (STF) pela decisão de liberar a venda de refinarias da Petrobrás sem a autorização do Congresso. Ontem, o julgamento na Corte teve placar de seis votos a quatro pela possibilidade de venda sem aval dos parlamentares.

“Parabenizo o STF, que no dia ontem, por 6 x 4, autorizou a Petrobras liberar venda de refinarias, sem o aval do Congresso”, disse o presidente, nesta sexta-feira, 2, pelas redes sociais. A decisão do Supremo representa uma vitória para o governo e às intenções de desinvestimento da estatal, que pretende vender oito refinarias, mais da metade de seu parque de refino, que conta com 13 unidades.