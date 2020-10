Bolsonaro participa de atendimento em agência-barco da Caixa no PA

Na Ilha do Marajó, no Pará, o presidente Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira, 9, a agência-barco da Caixa Econômica Federal. Junto ao presidente da estatal, Pedro Guimarães, o chefe do Executivo acompanhou o atendimento ao público realizado na embarcação.

A agência-barco da Caixa está atracada no porto de Breves (PA), na Ilha de Marajó, e leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas. No local, Bolsonaro assistiu ao atendimento de um homem e sua família, que depois tiraram fotos com o presidente. As imagens foram compartilhadas pelo presidente em suas redes sociais.

Bolsonaro está na cidade desde ontem para o lançamento de medidas do governo federal na região. A partir das 9h, ele participa da cerimônia de apresentação do programa Abrace o Marajó. A previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília ainda hoje, com previsão de chegada às 15h30.