Bolsonaro passa por cirurgia na próxima sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro voltará a ter de se submeter a uma cirurgia. O Estadão confirmou que Bolsonaro fará um procedimento para retirada de cálculo na bexiga e ficará internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or São Luiz, em São Paulo. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a cirurgia é relativamente simples e deve deixar o presidente hospitalizado por apenas dois dias.

No dia 1º de setembro, o presidente disse para apoiadores na porta do Palácio do Alvorada que iria novamente passar por uma operação devido a esse cálculo na bexiga. “Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, afirmou na ocasião.