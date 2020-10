Jair Bolsonaro já embarcou para passar o feriado no litoral. O presidente da República, que nunca admitiu nenhum tipo de isolamento, irá aproveitar alguns dias de descanso no Guarujá, litoral paulista. Segundo informações do Brodcast Político, o presidente também deve assistir ao jogo entre Santos x Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro e que acontece no domingo. Ainda não é permitido público em jogos de futebol pelo País.