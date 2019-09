Bolsonaro passará por nova cirurgia

Vera Magalhães

O presidente deverá se submeter a uma nova cirurgia no próximo domingo, dia 8. A informação foi confirmada ao BR Político pelo médico Antonio Luiz Macedo, que realizou as outras operações pelas quais o presidente passou desde que sofreu um atentado a faca no dia 6 de setembro do ano passado. Segundo ele, Bolsonaro “será operado de uma hérnia incisional nas três laparotomias que ele realizou anteriormente”.

Bolsonaro postou uma foto com Macedo e outro médico em sua conta no Twitter. Em tom de brincadeira, diz que, “pelo que tudo indica”, curtirá “dez dias de férias” com eles em breve. Mas não dá detalhes nem confirma se tratar mesmo de uma cirurgia.