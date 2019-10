Bolsonaro ‘paz e harmonia’ com outros Poderes

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista ao Estadão concedida em frente ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial, que “é um direito” de Lula ficar preso. “Quer ficar, fica.” “O que o governo dele fez está patente. Esta noite assisti a uma entrevista de um dos delatores. Esqueci o nome dele, cabeça branca… Senhor Barusco? (Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobrás). Ele fala em detalhes o que aconteceu no governo dele. Não tem como várias pessoas inventarem a mesma história. O cara meteu a mão e entregou a amigos dele. Para quê? Projeto de poder. Não deu certo. Graças a Deus, não deu certo. A gente está tentando fazer aqui o melhor para o Brasil”, afirmou o presidente, entre uma selfie e outra com turistas.

Ele afirmou que não quer confusão com os outros Poderes, nem se meter em assuntos alheios. Por isso, evitou emitir opinião sobre o julgamento de semana passada do STF que permitirá anular sentenças da Lava Jato. Ao fazer referências aos vetos que apresentou à minirreforma eleitoral, falou que fez sua parte, e que se o Congresso quiser derrubá-los, não vai se manifestar. “Cada um faz sua parte. Eu quero é harmonia, paz e governar o Brasil. Não quero confusão, não. Eu sou Executivo, não sou Legislativo. A última palavra é deles, do veto. A regra do jogo é essa, não vai mudar a regra.”

Bolsonaro afirmou que vai conversar com Fernando Bezerra Coelho e decidir se o mantém na liderança do governo no Senado. Afirmou que o pernambucano está fazendo um excelente trabalho para ele na Casa, e que precisa de votos no Senado.