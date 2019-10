Bolsonaro pede cuidado para parlamentares aliados

Gustavo Zucchi

Em reunião com parlamentares do PSL que o apoiam na briga com Luciano Bivar, Bolsonaro ouviu muito e falou pouco. Pediu apenas cuidado aos parlamentares nas manifestações de apoio. Ele não quer que seus aliados corram o risco de perder o mandato. Ao contrário do presidente, os deputados correm o risco de perder o mandato caso deixem o partido. Além disso, já haveria pressão de aliados de Bivar para que membros de diretórios estaduais não assinem notas de apoio para Bolsonaro na briga. Há também receios de retaliações na própria Câmara, com perda de cargos em comissões. Apesar disso, Bolsonaro manifestou desejo de continuar no PSL, caso seja possível chegar a um denominador comum, em especial no que diz respeito ao estatuto do partido.