Bolsonaro pede ‘negociação’ com PMs amotinados

Equipe BR Político

Termina nesta sexta-feira, 28, o decreto de Garantia de Lei e Ordem para o Ceará. Em sua live desta quinta-feira, Jair Bolsonaro avisou que não terá GLO ad aeternum e que o governador do Estado, Camilo Santana, precisa negociar o mais rápido possível com policiais amotinados para que a normalidade volte ao Ceará.

“Negocie com sua PM e chega a um bom termo nessa questão. Estamos torcendo para isso. Minha GLO não é ad aeternum. Antigamente era. Pelo que eu sei, o governador está buscando solução, mas que se empenhe o máximo possível para que os policiais volte a cumprir seu trabalho no Ceará”, disse. Os amotinados esperam além de um aumento no salário, uma anistia pelo motim. Mas Santana já avisou que isso está “fora de cogitação”.