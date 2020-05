Bolsonaro pede para ‘esperar um pouquinho’ sobre adiamento do Enem

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quarta-feira, 20, a apoiadores, que se espere “um pouquinho” para decidir sobre o adiamento do Enem. “A prova do Enem, que alguns querem adiar, eu acho que nós temos que ouvir os que vão fazer a prova”, disse. Bolsonaro preguntou a opinião de uma apoiadora que disse que faria o exame. A mulher respondeu que preferia o adiamento, ao que o presidente respondeu: “Adiar para quando? Depois que você adia, não sabe quando. A eleição (municipal) vai adiar também?”, perguntou.

Na terça-feira, 19, quando o Senado pautou e aprovou uma proposta pelo adiamento da prova, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que até então criticava os pleitos pela mudança de data, disse pelo Twitter que faria uma consulta com os alunos inscritos no final de junho. As inscrições para a prova acabam nesta sexta-feira, 22. Hoje, o ministro citou a possibilidade de a prova ser adiada por 30 a 60 dias.

“Vamos esperar um pouquinho mais, é muito cedo. Nós estamos agora em maio, é novembro (o exame), espera um pouquinho mais para tomar decisão”, afirmou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada.