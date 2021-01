Bolsonaro pede para Índia urgência na exportação de vacinas

Se em frente as câmeras Jair Bolsonaro dá ombros para a pressa em iniciar uma campanha de vacinação, por trás delas o presidente parece mais aflito. O Planalto avisou que Bolsonaro enviou uma carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pedindo “urgência” na exportação das vacinas da AstraZeneca que virão ao Brasil advindas da fábrica localizada no país asiático.

” Para possibilitar a imediata implementação do nosso Programa Nacional de Imunização, muito apreciaria poder contar com os bons ofícios de Vossa Excelência para antecipar o fornecimento ao Brasil, com a possível urgência e sem prejudicar o programa indiano de vacinação, de 2 milhões de doses do imunizante produzido pelo Serum Institute of India”, diz o atual ocupante do Palácio do Planalto no documento.

Na carta, Bolsonaro também agradece ao governo indiano pela possibilidade de exportação dos imunizantes. No começo da semana, surgiu a possibilidade de que a Índia só liberasse a saída de vacinas após ter vacinado sua população de 1,3 bilhão de habitantes.