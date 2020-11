Bolsonaro pede volta do voto impresso

Diante de toda a confusão das eleições americanas, o presidente Jair Bolsonaro achou conveniente levantar a possibilidade da volta do voto impresso no Brasil. Durante a live dessa quinta-feira, 5, Bolsonaro disse que no próximo ano, quer aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição que mude a forma de votar no País. “Esperamos mudar o sistema eleitoral para 2022”, disse o presidente. Nos EUA, com voto impresso, a disputa presidencial está sem resolução desde terça-feira, 3. Inclusive, Donald Trump, aliado de Bolsonaro, tem tentado emplacar uma narrativa de “fraude” em alguns estados americanos que está perdendo para Joe Biden.