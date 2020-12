Bolsonaro: ‘Perpetuar auxílio é caminho para insucesso’

“Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Alguns querem perpetuar alguns benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro nesta terça, 1, em visita a Foz do Iguaçu (PR), sobre o auxílio emergencial pago pelo governo federal desde maio e que se encerra neste mês de dezembro. A extensão da renda emergencial é um tema empacado no Congresso e no Ministério da Economia. Enquanto isso, o desemprego galopa e a conta de luz sobe.