Bolsonaro posta nota de apoio de federação a possível troca na PF

O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 9, uma nota de apoio que recebeu da Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) em relação a uma possível troca de direção na PF. Bolsonaro utilizou a manifestação do grupo para defender a sua atribuição para efetuar mudança no órgão.

“No momento em que a mídia tenta criar narrativas onde eu estaria interferindo em processos na Polícia Federal, agradeço o ofício da Federação Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF), encaminhado ao Senador Flávio Bolsonaro, no qual reiteram confiança e autoridade ao Presidente da República na escolha do Diretor Geral, bem como refutam supostas interferências externas no âmbito da PF”, escreveu Bolsonaro no Twitter ao compartilhar uma foto do apoio.

A possibilidade de o presidente substituir o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, causou um mal estar entre Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, já que estaria longe das responsabilidades de primeira ordem da Presidência mexer em cargos do terceiro escalão. Ao que tudo indica, a ressaca causada pelas investidas do presidente contra a corporação está longe de chegar ao fim.