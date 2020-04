Bolsonaro planejava outras trocas na PF além de Valeixo

Para o presidente Jair Bolsonaro, o problema na Polícia Federal não era apenas o diretor-geral da instituição Maurício Valeixo, segundo contou o ministro Sérgio Moro em seu pronunciamento de demissão do cargo nesta manhã de sexta, 24. “E o problema nas conversas com o presidente não foi só troca (de Valeixo). Havia intenção de trocar superintendentes, novamente o do Rio de Janeiro, outros superintendentes viriam em seguida, o superintendente de Pernambuco, sem que me fosse apresentada uma razão, uma causa das substituições que fossem aceitáveis”, disse o titular de Justiça.