Bolsonaro posta canção em que ‘Nordeste’ pede desculpa por não ter votado nele

Na manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais postar uma canção feita em sua homenagem. Na obra, de autoria de um grupo intitulado “Ceará Conservador”, a região Nordeste “pede desculpas” por não ter votado no atual ocupante do Palácio do Planalto, alegando ter sido “enganado” sobre as posturas de Bolsonaro ante programas sociais.

“Perdão por não ter votado em ti, é que passaram uma imagem falsa do senhor para nossa gente”, diz a música. O Nordeste foi a única região em que Bolsonaro foi derrotado em 2018, perdendo para o petista Fernando Haddad. Bolsonaro agradeceu em sua postagem pela homenagem. “Obrigado, meu Ceará.”