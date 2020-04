Bolsonaro posta vídeo praticando tiro

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 28, para publicar um vídeo em que aparece próximo a um tiro ao alvo. Vestindo camisa social e gravata, Bolsonaro diz: “Aí, dez tiros, o pior foi (pontuação) 8. Tá bom, né? Depois de 30 anos inativo”.

– Bom dia a todos.1- O Ministério da Saúde encerra o mês com a entrega de 272 novos respiradores ao Sistema Único de Saúde. Produzidos no Brasil, os equipamentos ajudam no enfrentamento da Covid-19. Saiba mais: https://bit.ly/2ySjq4T 2- O Ministério do Desenvolvimento Regional já instalou mais de 40 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água na Bahia, em 2020. O Programa Água Doce é reforço importante no enfrentamento ao coronavírus em regiões do semiárido. O acesso à água avança potável anualmente para famílias em áreas rurais garantindo melhores condições de vida e a manutenção dos hábitos de higiene.3- HABITAÇÃO: 300 famílias de Rosário (MA) e outras 100 de Dourado (SP) receberam as chaves das suas novas moradias. Os empreendimentos entregues na última semana fazem parte do contínuo trabalho do Governo do Brasil para finalização de obras e condições de vida digna aos Brasileiros. Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Terça-feira, 28 de abril de 2020

No Facebook, o vídeo foi acompanhado de uma mensagem de “bom dia a todos” e de uma série de medidas do governo nas áreas da Saúde, Desenvolvimento Regional e Habitação. Mais cedo, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa. No entanto, ele não seguiu direto para o Palácio do Planalto, como de costume.

Até a publicação do vídeo nas redes sociais, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) não sabia informar o paradeiro do mandatário e também ainda não confirmou se as imagens do vídeo são de hoje nem informou o local onde foram feitas, segundo o Broadcast Político.

O sumiço repentino do presidente ocorrem após um dia de decisões importantes na Justiça que afetam o governo. Entre elas, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello de autorizar a abertura de um inquérito para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro.