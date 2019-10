Equipe BR Político

Jair Bolsonaro está monitorando a situação da mancha de óleo que atingiu algumas praias do litoral do Nordeste. Ele se reuniu com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para discutir o impacto do desastre e discutir o monitoramento da situação. Já são mais de 132 locais atingidos e o governo do Sergipe decretou estado de emergência. O material seria petróleo cru, mas a fonte ainda não foi identificada.