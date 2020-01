Bolsonaro prevê aumento na balança comercial com a Índia

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro fez um cálculo otimista sobre o ganho que o Brasil poderá ter na sua balança comercial por conta dos acordos e tratados fechados com a Índia durante sua viagem oficial ao País. Pelas suas rede sociais, o presidente concordou com a estimativa feita pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que estimou que essa balança pule dos atuais US$ 6 bilhões anuais para US$ 50 bilhões, até 2022.

“Com o aprofundamento das relações entre o nosso Brasil e a Índia, expressado nos 15 acordos hoje assinados, as expectativas são as melhores. O comércio, por exemplo, que hoje movimenta US$ 6 bilhões/ano, poderá passar de US$ 50 bilhões até 2022, como estima o primeiro-ministro Narendra Modi”, escreveu Bolsonaro.