Bolsonaro: ‘Problemas estão se avolumando’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 12, que os “problemas estão se avolumando” no País. Em conversa com apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo destacou entre os problemas a perda de poder aquisitivo de parte da população, a inflação “além do normal” nos produtos de primeira necessidade e o preço dos combustíveis. “A culpa é de quem? É tudo minha?”, questionou Bolsonaro.

Pressionado pelo setor do transporte por conta do preço dos combustíveis, Bolsonaro comparou a composição do preço do item ao gás de cozinha. E tentou eximir o governo federal da responsabilidade pelo preço final dos produtos.

“É igual ao gás de cozinha. Está em média R$ 90 reais. Está caro? Está. O pessoal cobra de mim. O preço lá na origem tá [sic] menos de R$ 40. O imposto federal, se eu não me engano, é R$ 0,16. Então, R$ 40 mais R$ 0,16 não justifica chegar a tanto, a R$ 90”, disse o presidente a apoiadores.

“São cartéis, cartéis poderosíssimos com dinheiro, com bilhões, contra mim”, justificou o presidente. “Alguns – que eu fico chateado pela ignorância – apontam: ‘tem que resolver’. Só com fuzil na mão, e ninguém quer fazer isso daí. Agora, nós vamos chegar lá, não adianta dar pancada em mim”, completou.