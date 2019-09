Bolsonaro procura jeito de indultar policiais

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro não desistiu da ideia de indultar policiais que tenham cometido crimes. Ele estaria procurando com seus assessores jurídicos um meio de “driblar” as restrições dos indultos. Segundo a Folha, ele quer conceder a graça, uma espécie de “indulto individual”. A ideia foi confirmada por assessores do presidente.

Como mostra a reportagem, indultos não podem ser aplicados a quem cometeu crimes hediondos, como homicídio. Outro problema é que a medida é coletiva e aplicada para presos que tenham esgotado a possibilidade de recursos, o que não é o caso, por exemplo, dos policiais envolvidos no massacre do Carandiru.