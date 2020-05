Jair Bolsonaro disse há pouco que deverá anunciar o novo diretor-geral da Polícia Federal nesta segunda-feira. O presidente desistiu da nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo depois que o Supremo Tribunal Federal barrou a escolha por causa da proximidade pessoal do delegado com os filhos do presidente.

Bolsonaro desistiu da escolha para não aumentar o conflito com o Supremo, mas deve escolher um delegado afinado com seu pensamento e que não seja próximo do ex-ministro Sérgio Moro.