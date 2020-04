Bolsonaro promete coletiva para ‘restabelecer’ verdade sobre Valeixo

Jair Bolsonaro deve voltar seus canhões contra Sérgio Moro. O presidente da República anunciou uma entrevista coletiva para “restabelecer a verdade”, tanto sobre a demissão de Maurício Valeixo quanto sobre as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça sobre sua interferência na Polícia Federal e a falsificação de assinatura na exoneração do diretor-geral da Polícia Federal. A entrevista está marcada para as 17h.

– Hoje às 17h, em coletiva, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do Sr. Valeixo, bem como do Sr. Sérgio Moro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 24, 2020