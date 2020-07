Bolsonaro promete definir indicado para o MEC até esta 6ª

Mesmo se recuperando do coronavírus, Jair Bolsonaro avisou que quer definir um nome para o Ministério da Educação até esta sexta-feira, 10. “Espero amanhã colocar um ponto final na questão do ministro da Educação”, disse o presidente em sua live nesta quinta-feira, 9. Segundo Bolsonaro, o problema é que, ao serem confrontados com o tamanho do desafio que é assumir o MEC, os cotados “acabam recuando”.

O MEC está sem ministro desde a saída de Abraham Weintraub. Carlos Decotelli chegou a ser indicado e aparecer no Diário Oficial da União, mas acabou exonerado antes de assumir devido a inconsistências em seu currículo. Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, recusou o convite.