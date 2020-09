Bolsonaro promete enviar reforma administrativa na quinta

O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta terça-feira, 1, que o governo vai enviar ao Congresso na próxima quinta, 4, a proposta de reforma administrativa, que pretende reestruturar a carreira do funcionalismo público federal. O Planalto vem, desde o ano passado, refazendo previsões de quando – finalmente – enviará o texto ao Parlamento.

Em pronunciamento após encontro com líderes do Congresso, Bolsonaro destacou que as novas regras vão atingir apenas os futuros servidores.”Tivemos reunião muito produtiva com os líderes e tomamos duas decisões, a primeira é encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que fique bem claro não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará apenas aos futuros servidores concursados”, disse Bolsonaro ao lado do ministro Paulo Guedes e de líderes do Centrão e do governo.

Como você leu no BRP, no ano passado, a equipe econômica apresentou ao Bolsonaro uma proposta de reforma administrativa, mas Bolsonaro preferiu engavetá-la.