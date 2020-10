Bolsonaro promete indicar pastor para próxima vaga no STF

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de segunda-feira, 5, em culto da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, que pretende indicar um pastor evangélico para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O posto será aberto em julho do ano que vem, após a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Mello.

“Vamos ter no STF um ministro terrivelmente evangélico. Agora mais ainda. Alguns um pouco precipitados achavam que devia ser a primeira vaga, que acabei de indicar. A segunda vaga, que será (indicada) em julho do ano que vem, com toda certeza, mais que terrivelmente evangélico, se Deus quiser nós teremos lá dentro um pastor”, afirmou.

Na quinta-feira, 1º, Bolsonaro oficializou a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para a vaga a ser aberta pela aposentadoria do ministro Celso de Mello, prevista para 13 de outubro. Pela escolha, Bolsonaro recebeu críticas de vários setores de apoio, inclusive dos evangélicos.

Nove meses antes da próxima indicação, muita água ainda pode rolar e conturbar a próxima escolha de Bolsonaro para o STF, no momento, no entanto, faz sentido que o presidente tente agradar seu eleitorado fiel, que estava decepcionado pela escolha de um católico.

No culto, Bolsonaro se dirigiu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, também presente na celebração, e perguntou: “Quem diria que teríamos um pastor à frente da educação do Brasil?”

O culto desta segunda foi uma homenagem pelo aniversário de 86 anos do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Além de Ribeiro, estão presentes autoridades, como a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), e o ex-ministro Gilberto Kassab (PSD). A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também acompanhou o evento.